Напишите задачу на тему сложение положительных и отрицательных чисел

Математика
Напишите задачу на тему сложение положительных и отрицательных чисел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Улитка ночью ползет на 2  м вверх по дереву, а днем на 0.5 м спускается вниз. На какое утро она окажется на верхушке 4-х метрового дерева?
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