Помогите сделать полный синтаксический разбор 54 упр
Русский язык
Помогите сделать полный синтаксический разбор 54 упр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тропинка- подлеж. выраж. сущ. вела- сказуемое выраж. гл. узкая- определение выраж. прил. на крутизну- обстоятельство выраж. сущ. между- обстоятельство выраж. нар. кустами- дополн. выраж. сущ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В партии из 10 деталей 7 стандартных. найти вероятность того что среди шести взятых на удачу не менее 4 стандартных деталей
Математика
Найдите 1% от 1 метра, 1 килограмма, 1 центнера . Учительница сказала: С контрольной р??ботой справились 100% учащихся нашего класса. Как это поним...
Биология