Найдите 1% от 1 метра, 1 килограмма, 1 центнера . Учительница сказала: С контрольной р??ботой справились 100% учащихся нашего класса. Как это понимать?

Математика

Найдите 1% от 1 метра, 1 килограмма, 1 центнера . Учительница сказала: С контрольной р??ботой справились 100% учащихся нашего класса. Как это понимать?

Автор: Гость