Найдите 1% от 1 метра, 1 килограмма, 1 центнера . Учительница сказала: С контрольной р??ботой справились 100% учащихся нашего класса. Как это понимать?

Математика
Найдите 1% от 1 метра, 1 килограмма, 1 центнера . Учительница сказала: С контрольной р??ботой справились 100% учащихся нашего класса. Как это понимать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 сотая метра  1 сотая килограмма  1 сотая центера  100%=Все
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