Найдите 1% от 1 метра, 1 килограмма, 1 центнера . Учительница сказала: С контрольной р??ботой справились 100% учащихся нашего класса. Как это понимать?
Математика
Найдите 1% от 1 метра, 1 килограмма, 1 центнера . Учительница сказала: С контрольной р??ботой справились 100% учащихся нашего класса. Как это понимать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 сотая метра 1 сотая килограмма 1 сотая центера 100%=Все
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Русский язык
Контрольные вопросы и задания: 1. Что вы знаете о тексте? 2. Какие значимые части ??огут быть в слове 3. Чем отличаются приставки от предлог...
Русский язык