Помогите начертить такой прямоугольник. Зарание спасибо.
Математика
Помогите начертить такой прямоугольник. Зарание спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина=5,6 см а ширина= 2,8 см
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