Найдите рациональные корни уравнения х^2( 3х+1)-( х^2+1 )^2= 3
Алгебра
Найдите рациональные корни уравнения х^2( 3х+1)-( х^2+1 )^2= 3
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