Прочитайте разные определения понятия САМОВОСПИТАНИЕ. С каким из них вы согласны ? Объясните почему . Напишите своё определение . САМОВОСПИТАНИЕ - это ... * развитие своих способностей или избавление от своих недостатков ; ...
Другие предметы
Прочитайте разные определения понятия САМОВОСПИТАНИЕ. С каким из них вы согласны ? Объясните почему . Напишите своё определение . САМОВОСПИТАНИЕ - это ... * развитие своих способностей или избавление от своих недостатков ; * целенаправленное развитие в себе таких способностей и черт характера , которых недостаёт; * стремление ликвидировать разрыв между тем , чего хотелось бы достичь , и тем ,что уже достигнуто.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
развитие своих способностей или избавление от своих недостатков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
От данных слов при помощи суффикса н образуйте имена прилагательные запишите их с подходящими по смыслу существительных ( честь, злость, злоба, кор...
Физика
Автомобиль двигался равномерно со скоростью ,модуль которой V1=80 км \ч ,прошел неко??орый путь за промежуток времени ∆t1=1,5мин. За какой промежут...