Прочитайте разные определения понятия САМОВОСПИТАНИЕ. С каким из них вы согласны ? Объясните почему . Напишите своё определение . САМОВОСПИТАНИЕ - это ... * развитие своих способностей или избавление от своих недостатков ; ...

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Прочитайте разные определения понятия САМОВОСПИТАНИЕ. С каким из них вы согласны ? Объясните почему . Напишите своё определение . САМОВОСПИТАНИЕ - это ... * развитие своих способностей или избавление от своих недостатков ; * целенаправленное развитие в себе таких способностей и черт характера , которых недостаёт; * стремление ликвидировать разрыв между тем , чего хотелось бы достичь , и тем ,что уже достигнуто.

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