Помогите с алгеброй 9 класс,заранее спаспасиномер 52.

Гость: Гость:

X^2 + xy = 12 x^2+xy=12 y-x=2 y=2+x подставим в первое уравнение y из второго: x^2+x(2+x)=12 x^2+2x+x^2=12 2x^2+2x-12=0 D=4+96=100 x1=-2+10:4=2 x2=-2-10:4=-3 подавляем во второе y1=2+2=4 y2=2-3=-1