Сочинение рассуждение на тему зачем нужно изучать правила пунктуации

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Пунктуация очень помогает в русском языке. Особенно, при чтении. Пунктуация помогает нам правильно читать и понимать смысл предложений, ведь без запятых, точек, тире, и так далее, мы бы просто были не в состоянии верно понимать прочитанное! Например, запятая помогает нам выделить отдельные мысли, она помогает нам верно разделить сложные предложения. Знаки препинания выполняют различные функции в предложениях. Пунктуация помогает грамотно выражать свои мысли. Она важна даже при обыкновенной переписке в Интернете! Пунктуация - это основная составляющая нашей речи. Без нее нам никуда.