Где в теле человека располагается спинной мозг и каково его строение?

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Спинной мозг расположен в спинномозговом канале, который образован телами и дужками позвонков. Однако, спинной мозг заполняет собой не весь спинномозговой канал, и продолжается он до 2 – 3 поясничного позвонка. Далее в качестве продолжения мозга идет так называемая спинномозговая нить.Снаружи спинной мозг покрыт, как и головной, оболочками: мягкой и твердой. Между этими оболочками находится спинномозговая жидкость – это тот же ликвор.Как и головной мозг. Спинной так же состоит из серого и белого вещества. однако, в отличие от головного мозга, в спинном мозге серое вещество находится внутри белого.Спинной мозг является частью центральной нервной системы. Благодаря ему в организме человека проводятся все нервные импульсы и сигналы. Эта часть организма существенно мала по сравнению с другими частями. Он весит всего лишь 35-38 граммов, хотя в длину достигает 45 сантиметров.Внешне спинномозговой канал напоминает белый тяж, немного сплющенный к задней стороне. Начинается он в отверстии в продолговатом мозгу (затылочная зона), а заканчивается в поясничном отделе. Весь спинной мозг разделяется бороздками на сегменты. Внутри он заполнен спинномозговой жидкостью.Все проводящие пути состоят из белого и серого вещества. Серое вещество расположено ближе к центру спинномозгового канала, а белое – ближе к краю. Если рассматривать позвоночный поперечный срез, то его форма будет напоминать форму бабочки. На сером и белом веществе различаю передние и задние рога. Каждая их пара отвечает за доставку сигналов от нейронов к мозгу. Задние рога отвечают за связь всех нейронов спинного мозга между собой.Позвоночный столб человекаОт передней пары рогов отходят аксоны – двигательные корешки спинного мозга. Они распределяются по межпозвоночным пространствам. К задним рогам подходят чувствительные корешки. Соединяясь в межпозвоночном пространстве, они образуют спинномозговые нервы. У каждого человека в организме есть 31 пара таких нервов. В соответствии с тем, как по позвоночному столбу распределяются спинномозговые нервы, так и весь спинной мозг делится на сегменты. Это происходит таким образом:8 сегментов в шейном отделе;12 в грудном;5 в поясничном;5 крестцовых сегментов;1 копчиковый сегмент. Всего 31 сегмент.Внутри белого вещества можно отличить три столба. Внутри каждого проходят отростки нейронов, или проводящие пути. Одни пути являются восходящими, а другие нисходящими.Три последних сегмента позвоночника, то есть поясничный, крестцовый и копчиковый образуют конский хвост. Конский хвост, как и весь мозг, покрыт трехслойной оболочкой:твердой;паутинной;мягкой.