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Где жили земледельцы
История
Где жили земледельцы
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они жили в южной африке
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