Где жили земледельцы

История
Где жили земледельцы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они жили в южной африке
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