В чем проявляется иносказательный смысл басен
Литература
В чем проявляется иносказательный смысл басен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иносказательный смысл басен заключается в том, что с реальных людей переносится характер на животных. например: лиса - хитрая, волк - глупый, медведь - грозный, и т.д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика
Состав те систему уравнений и решите задачу : из 19метров ткани сшили 6 рубашек и 5 п??атьев.для пошива двух рубашек требуется на 1 метр ткани боль...