Состав те систему уравнений и решите задачу : из 19метров ткани сшили 6 рубашек и 5 п??атьев.для пошива двух рубашек требуется на 1 метр ткани больше,чем для пошива 1 платья. сколько метров ткани требуется для пошива 1 рубашки ...
Математика
Состав те систему уравнений и решите задачу : из 19метров ткани сшили 6 рубашек и 5 п??атьев.для пошива двух рубашек требуется на 1 метр ткани больше,чем для пошива 1 платья. сколько метров ткани требуется для пошива 1 рубашки и 1 платья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X- на платье, у - на рубашку 6у+5х=19 2у=х+1 из второго уравнения найдем х=2у-1 и подставим в первое 6у+5(2у-1)=19 6у+10у-5=19 16у=24 у=24/16=1,5 м на рубашку х=2у-1=3-1=2м на платье Проверка 6*1,5+5*2=19 2*1,5=3=2+1
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