Состав те систему уравнений и решите задачу : из 19метров ткани сшили 6 рубашек и 5 п??атьев.для пошива двух рубашек требуется на 1 метр ткани больше,чем для пошива 1 платья. сколько метров ткани требуется для пошива 1 рубашки ...

Математика

Состав те систему уравнений и решите задачу : из 19метров ткани сшили 6 рубашек и 5 п??атьев.для пошива двух рубашек требуется на 1 метр ткани больше,чем для пошива 1 платья. сколько метров ткани требуется для пошива 1 рубашки и 1 платья

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