Привидите 5 примеров диалектных, профессинальных и жаргонов

Гость: Гость:

Сленг молодежи: Уши — наушники Дискач — дискотека Комп — компьютер ноут - нотбук норм. - нормально, хорошо Винда- OS Windows, Жаргон крутой — «модный» , «деловой» , хата — «квартира» , баксы — «доллары» , тачка — «автомобиль» , Просторечия: братан, земляк, зёма, пацан (к молодому мужчине ), отец, батя (к пожилому мужчине) , мать (к пожилой женщине) , раззява (невнимательный)