Немного о сказке "Новое платье короля" Г.Х. Андерсена, пожалуйста, заранее благодарна.

Литература
Немного о сказке "Новое платье короля" Г.Х. Андерсена, пожалуйста, заранее благодарна.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там обманщики говорили что делают платья но их они не делали король спросил где платье а они сказали оно настолько тонкое что его не видно а кто не увидит тот глупец и все притворялись что видели а когда он показывал платье на параде все восхищались а малыш крикнул что король голый и с ним согласились
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