Автомобиль двигался равномерно со скоростью ,модуль которой V1=80 км \ч ,прошел неко??орый путь за промежуток времени ∆t1=1,5мин. За какой промежуток времени пройдёт такой же путь трактор двигаясь равномерно со скоростью ,модул...

Физика

Автомобиль двигался равномерно со скоростью ,модуль которой V1=80 км \ч ,прошел неко??орый путь за промежуток времени ∆t1=1,5мин. За какой промежуток времени пройдёт такой же путь трактор двигаясь равномерно со скоростью ,модуль которой V2=30км\ч?

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