Автомобиль двигался равномерно со скоростью ,модуль которой V1=80 км \ч ,прошел неко??орый путь за промежуток времени ∆t1=1,5мин. За какой промежуток времени пройдёт такой же путь трактор двигаясь равномерно со скоростью ,модул...
Физика
Автомобиль двигался равномерно со скоростью ,модуль которой V1=80 км \ч ,прошел неко??орый путь за промежуток времени ∆t1=1,5мин. За какой промежуток времени пройдёт такой же путь трактор двигаясь равномерно со скоростью ,модуль которой V2=30км\ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,5мин=0,025ч s=v*t=0,025*80=2км t=s/v=2/30=0,07ч (примерно 4 мин)
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