В чем Ромео и Джульетта видят смысл жизни? Почему они погибают? Есть ли смысл в и?? гибеле?

Литература

В чем Ромео и Джульетта видят смысл жизни? Почему они погибают? Есть ли смысл в и?? гибеле?

Автор: Гость