Велотурист в каждый из 10 дней проезжал по 21км. За сколько дней он может вернутся обратно если будет проезжать 35км в день?
Математика
Велотурист в каждый из 10 дней проезжал по 21км. За сколько дней он может вернутся обратно если будет проезжать 35км в день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21*10= 210км он проехал за эти 10 дней 21035=6 за 6 дней
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