Велотурист в каждый из 10 дней проезжал по 21км. За сколько дней он может вернутся обратно если будет проезжать 35км в день?

Математика

Велотурист в каждый из 10 дней проезжал по 21км. За сколько дней он может вернутся обратно если будет проезжать 35км в день?

Автор: Гость