На столе в равномерно и прямолинейно движущемся поездом стоит легкоподвижный игрушечный автомобиль. При торможений поезд автомобиль без всякого внешнего воздействия покатился вперёд, сохраняя свою скорость относительно земли. ...
Физика
На столе в равномерно и прямолинейно движущемся поездом стоит легкоподвижный игрушечный автомобиль. При торможений поезд автомобиль без всякого внешнего воздействия покатился вперёд, сохраняя свою скорость относительно земли. Выполняется ли закон инерций: а) в системе отсчёта, связанной с землёй; б) в системе отсчёта, связанной с поездом, во время его прямолинейного и равномерного движения? во время торможения? Можно ли в описанном случае считать инерциальной системой отсчёта землю? поезд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон инерции выполняется в системе отсчета, связанной с землей и в системе отсчета, связанной с поездом, во время его прямолинейного и равномерного движения, так как в первом случае игрушечный автомобиль "движется" прямолинейно и равномерно, а во втором - он покоится. А во время торможения закон инерции не выполняется, так как автомобиль изменяет свою скорость относительно поезда, хотя нет никаких сил, которые толкали бы его. в описанном случае считать инерциальной систему отсчета, связанную с землей, можно, а с поездом - нет.
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