Контрольные вопросы и задания: 1. Что вы знаете о тексте? 2. Какие значимые части ??огут быть в слове 3. Чем отличаются приставки от предлогов? 4. Когда пишется разделительный ъ, а когда - ь? 5. Что вы знаете о правописа...

Русский язык

Контрольные вопросы и задания: 1. Что вы знаете о тексте? 2. Какие значимые части ??огут быть в слове 3. Чем отличаются приставки от предлогов? 4. Когда пишется разделительный ъ, а когда - ь? 5. Что вы знаете о правописании гласных и согласных в корне слова? 6. В каких словах после ж, ш пишется ю? 7. Какие части речи вы знаете? 8. Назовите падежи имен существительных и вопросы каждого из падежей. 9. Как изменяются имена прилагательные? 10. Какие вы знаете местоимения? Как они пишутся с предлогами. 11. Приведите примеры глаголов с окончаниями -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут, -ишь, -ит, -им, -ите, -ат. 12. С какими стилями речи вы познакомились? СРОЧНО, 5 КЛАСС ЗАВТРА КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА!

Автор: Гость