Контрольные вопросы и задания: 1. Что вы знаете о тексте? 2. Какие значимые части ??огут быть в слове 3. Чем отличаются приставки от предлогов? 4. Когда пишется разделительный ъ, а когда - ь? 5. Что вы знаете о правописа...
Русский язык
Контрольные вопросы и задания: 1. Что вы знаете о тексте? 2. Какие значимые части ??огут быть в слове 3. Чем отличаются приставки от предлогов? 4. Когда пишется разделительный ъ, а когда - ь? 5. Что вы знаете о правописании гласных и согласных в корне слова? 6. В каких словах после ж, ш пишется ю? 7. Какие части речи вы знаете? 8. Назовите падежи имен существительных и вопросы каждого из падежей. 9. Как изменяются имена прилагательные? 10. Какие вы знаете местоимения? Как они пишутся с предлогами. 11. Приведите примеры глаголов с окончаниями -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут, -ишь, -ит, -им, -ите, -ат. 12. С какими стилями речи вы познакомились? СРОЧНО, 5 КЛАСС ЗАВТРА КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 приставки пишутся слитно, а предлоги раздельно 4 ъ после приставки ь после корня 6 жюри 7 глагол, существительное, прилагательное, предлог, союз, наречие 8 именительный(кто?что ?) родительный(кого?чего?) дательный(кому?чему?)винительный(кого? что ?)творительный(кем?чем?)предложный(о ком ?о чем?) 11 едешь,едем едете едет клеишь клеит клеим клеите
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