Непроверяемые гласные в слове капуста

Русский язык
Непроверяемые гласные в слове капуста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КАпуста.....................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
C противоположных берегов реки шириной 700 м одновременно навстречу друг друга поп??ыли 2 человека . первый плыл со скоростью 60м\мин .а другой 40м...
Ответить
Математика
Помогите начертить такой прямоугольник. Зарание спасибо.
Ответить
Биология
Доклад по биологии: по теме: семейство эвглены зеленой
Ответить
Физика
На столе в равномерно и прямолинейно движущемся поездом стоит легкоподвижный игрушечный автомобиль. При торможений поезд автомобиль без всякого вне...
Ответить
Алгебра
Найдите рациональные корни уравнения х^2( 3х+1)-( х^2+1 )^2= 3
Ответить