Непроверяемые гласные в слове капуста
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Непроверяемые гласные в слове капуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КАпуста.....................
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