Какие завоевание были сделаны Фараоном?

История
Какие завоевание были сделаны Фараоном?
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Автор: Гость
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Гость:
Каким именно фараоном?
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