В партии из 10 деталей 7 стандартных. найти вероятность того что среди шести взятых на удачу не менее 4 стандартных деталей
Математика
В партии из 10 деталей 7 стандартных. найти вероятность того что среди шести взятых на удачу не менее 4 стандартных деталей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(10)=7*3*10=210 6 А=(7)*(3)=5*7*3=105 4 2 P=A=105/210=1/2
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