В партии из 10 деталей 7 стандартных. найти вероятность того что среди шести взятых на удачу не менее 4 стандартных деталей

Математика

В партии из 10 деталей 7 стандартных. найти вероятность того что среди шести взятых на удачу не менее 4 стандартных деталей

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