НапишитНапишите короткое сочинение на тему формирование культуры единого российского государства в 16-ме короткое сочинение тема фирмы в России
История
НапишитНапишите короткое сочинение на тему формирование культуры единого российского государства в 16-ме короткое сочинение тема фирмы в России
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изучение истрории помогает определять причинно-следственные связи. Давно замечено, что общественный интерес к истории усиливается в переломные эпохи. В это время у людей возникает естественное желание нацти сходные моменты в истории своей страны и др. народов, сопоставить настоящее и прошлое, преугадать будущее. Именно таким переломным является время в которым мы живем.
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