Соқыр сөзініңэфемизмы

Қазақ тiлi
Соқыр сөзініңэфемизмы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соқыр - көзі көрмейсің кісі.
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