Кто виноват в соре между дубровским и тпоекуровым поромошка . Кто в чем виноват.

Гость: Гость:

Виноваты оба. Троекуров - хам, самодур, очень жесток. Но до злополучной ссоры хамил он кому угодно, только не Дубровскому, которого считал своим лучшим другом и искренне уважал за открытость и ум. Теперь вспомним, с чего началась ссора на псарном дворе. Троекуров хвалился псарней, а Дубровского стала заедать зависть (об этом прямо говорится в тексте). Андрей Гаврилович стал хамить первым: "Плохо, что вашим людям живется хуже, чем собакам..." Думаю, такие гости не понравились бы никому. После ссоры Троекуров несколько раз, в меру своей испорченности конечно, пытался помириться, получал категорический отказ. Как известно, гордыня, зависть - одни из самых страшных из смертных грехов. А Пушкин был истинным христианином.