Как разобрать слово 'Предлог' звукабуквенный разбор слова (спасибо заранее)
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Как разобрать слово 'Предлог' звукабуквенный разбор слова (спасибо заранее)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предлог-[ п р' и д л о к]- 2 слога п(п)- согл.тверд.глух р(р')- согл.мягк.сонор.звонк. и(и)-гласн.безуд д(д)-согл.звонк.тверд л(л)-согл.звонк.тверд.сонор. о(о)-гласн.уд к(к)-согл.глух.тверд 7букв, 7звуков.
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