Звукопис слова ялинка

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Звукопис слова ялинка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот ответ й а л и* н к а 
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