Нарисуй такую фигуру в тетради разделили на две одинаковые части по сторонам клеток
Математика
Нарисуй такую фигуру в тетради разделили на две одинаковые части по сторонам клеток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давай фигуру а то я не могу решить
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