Нарисуй такую фигуру в тетради разделили на две одинаковые части по сторонам клеток

Математика
Нарисуй такую фигуру в тетради разделили на две одинаковые части по сторонам клеток
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Автор: Гость
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Гость:
Давай фигуру а то я не могу решить
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