Народ, помогите решить всё кроме 1,6. Кто,что сможет .
Алгебра
Народ, помогите решить всё кроме 1,6. Кто,что сможет .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.а)(х-2)(х+2)+2х=(х-1)квадрат Хквадрат-2квадрат+2х=(1-х)квадрат Хквадрат-4+2х=хквадрат-2х+1; Хквадрат -х квадрат + 2х+2х=1+4; 4х=5 х=5/4=1,25 Б) 3. (85-15)(85+15)/(62-37)квадрат=70х100/25=7000/25=280
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