Проволока длиной 287 см согнули в виде квадрата,При этом получился остаток длиной 19 см,которой пришлось отрезать.Найди длину стороны квадрата.Вычисли площадь этого квадрата?
Математика
Проволока длиной 287 см согнули в виде квадрата,При этом получился остаток длиной 19 см,которой пришлось отрезать.Найди длину стороны квадрата.Вычисли площадь этого квадрата?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
287-19=268 268:4=67 67*67=4489
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