Проволока длиной 287 см согнули в виде квадрата,При этом получился остаток длиной 19 см,которой пришлось отрезать.Найди длину стороны квадрата.Вычисли площадь этого квадрата?

Математика
Проволока длиной 287 см согнули в виде квадрата,При этом получился остаток длиной 19 см,которой пришлось отрезать.Найди длину стороны квадрата.Вычисли площадь этого квадрата?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
287-19=268                                                                                                   268:4=67  67*67=4489
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