Проволока длиной 287 см согнули в виде квадрата,При этом получился остаток длиной 19 см,которой пришлось отрезать.Найди длину стороны квадрата.Вычисли площадь этого квадрата?

Математика

Проволока длиной 287 см согнули в виде квадрата,При этом получился остаток длиной 19 см,которой пришлось отрезать.Найди длину стороны квадрата.Вычисли площадь этого квадрата?

Автор: Гость