Выясните причины политической борьбы милославских и нарышкиных
История
Выясните причины политической борьбы милославских и нарышкиных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причины после сметри царя Алексея Михайловича (Тищайшого) ,у него было в жизни было две жены,первая милославская,Нарышкина(матт Петра 1) разумеется каждый хотел бороться за власть
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