Сочинение про Глечика (из журайлинага крыка). Срочно!!!

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Недавно я прочитал повесть Василия Владимировича "Журавлиный крик". Эта повесть о суровых днях сорок первого. Она была написана Быковым в 1959 году, когда писатель жил в нашем городе Гродно. С этого произведения начинается Быков-писатель. Что такое подвиг? В чём сущность героизма? На эти вопросы даёт ответ писатель в повести "Журавлиный крик". .Шестеро солдат во главе со старшиной Карпенко должны продержаться сутки на перекрёстке шоссе и железной дороги, чтобы обескровленный полк смог укрепиться на новых позициях. Солдаты - очень разные, совсем не похожие друг на друга люди. У каждого свой характер, своё отношение к жизни, своё прошлое. !!!В повести "Журавлиный крик" Быков пишет о том, о чём в то время говорили шёпотом!!!, а многие белорусские писатели вообще не писали. Им не хватало мужества, чтобы сказать, что на войне были смертники, которым приказывалось ценой жизни останавливать фашистов. Об этом - "Журавлиный крик". О воинской чести и антигуманных решениях командования. О молодых и не очень людях, которым так хотелось жить. О людях, записанных в лагерь "врагов народа" (Витька Свист, Пшеничный) , которые погибают один героем, а второй - предателем. О молодом, зелёном Глечике, похожем на подбитого, израненного журавля, который, выбиваясь из сил, стремится догнать журавлиный клин и не может. Сложная и жестокая эта война. Героизм у Быкова - это проявление высокого человеческого духа. Образ солдата в повести "Журавлиный крик" показан Быковым на фоне сурового и трагического сорок первого года, самого тяжёлого года войны, когда наиболее остро стоял вопрос не только о миллионах человеческих жизней, но и о судьбе Родины, её будущем. Поставив себя на место самого молодого солдата, Глечика, я подумал о том, сколько смелости и мужества надо было иметь, чтобы выстоять до конца и не дрогнуть. Благодаря таким солдатам, мы сегодня живём, ходим в школу и мечтаем о будущем. Источник: mysoch.ru/…/bykov/_self/chelovek_war/