Для школьной мастерской купили в первый раз 15 мотков, а во второй - 8. Во сколько раз заплатили на 4 руб. 20 коп., меньше, чем в первый. Сколько стоит молоток? Дам 25 баллов

Математика

Для школьной мастерской купили в первый раз 15 мотков, а во второй - 8. Во сколько раз заплатили на 4 руб. 20 коп., меньше, чем в первый. Сколько стоит молоток? Дам 25 баллов

Автор: Гость