Для школьной мастерской купили в первый раз 15 мотков, а во второй - 8. Во сколько раз заплатили на 4 руб. 20 коп., меньше, чем в первый. Сколько стоит молоток? Дам 25 баллов
Математика
Для школьной мастерской купили в первый раз 15 мотков, а во второй - 8. Во сколько раз заплатили на 4 руб. 20 коп., меньше, чем в первый. Сколько стоит молоток? Дам 25 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15 - 8 = 7 (м) - стоят 756 рублей 2) 756 : 7 = 108 (руб) - стоит 1 молоток Ответ: 108 рублей
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