Как вы думаете, зачем Карлу Великому нужны образованые люди

Гость: Гость:

Карл Великий. Целых 46 лет (с 768 по 814 год) Франкским королевством правил сын Пипина Короткого Карл, прозванный Великим. Карл был человеком высоким, сильным и выносливым. Он умер в возрасте 70 лет, то есть прожил необыкновенно долгую по тем временам жизнь. Современники видели в этом свидетельство того, что он избран Бо¬гом. В Средние века о Карле Великом было сложено много легенд и песен. Писатели и хронисты прославляли его боевые подвиги, справедливость и мудрость. По латинской форме его имени (Каролус) правители евро¬пейских стран стали называть себя коро¬лями. 2. Войны в Италии и Испании. Покоре- ние саксов. Почти ежегодно Карл во главе большого войска выступал в далёкие похо- . ды. Вновь помогая папе против лангобар- дов, франки дважды переходили высокие Альпы и вторгались в Италию. Разгромив и я пленив короля лангобардов, Карл присо- единил к своим владениям большую часть Италии. Несколько раз Карл водил войско в Испа¬нию. Войны с арабами шли с переменным успехом. Карлу всё же удалось завоевать небольшую область к югу от Пиренейских гор до реки Эбро. Самой длительной и тяжёлой была вой- на с племенами саксов, проживавших между Рейном и Эльбой. Карл совершил Монета Карла Be- 8 походов против саксов. Саксы, не защи- ликого щённые доспехами, шли в бой нестройны- ми толпами. Имея сильную конницу и хо¬рошее вооружение, франки побеждали их в битвах. Но как только франкское войско уходило, саксы восставали, жгли и разру¬шали построенные в их стране крепости и монастыри, опустошали приграничные местности. Карл принуждал саксов принимать хрис¬тианскую веру. Он ввёл в их стране жесто¬кие законы: за малейшее неподчинение ко¬ролю, за отказ от крещения или отречение от христианской веры грозила смертная казнь. В ответ на очередное восстание Карл приказал казнить 4500 пленных. Он стал массами переселять саксов во внутренние области своего королевства. Но и эти жес¬токие меры не помогали. Свыше 30 лет сак¬сы мужественно отстаивали свою свободу. Только потом Карл привлёк на свою сторо¬ну подарками и наградами многих знатных саксов, которые стали поддерживать завое¬вателей. Саксония была поделена на графства. Знать, епископы и монастыри получили в завоёванной стране обширные земли. 3. Империя Карла Великого. К концу правления Карла под его власть попали мно¬гие племена и народы. По размерам террито¬рии Франкское королевство приближалось к прежней Западной Римской империи. В 800 году Карл прибыл в Рим и был про¬возглашён императором; папа в храме возло¬жил на его голову императорскую корону. Обряд коронования с участием высших свя¬щеннослужителей с