Население Алматинской области составляет 1589200 человек в городе Алматы 1400000 человек Чему равна численность населения и города
Математика
Население Алматинской области составляет 1589200 человек в городе Алматы 1400000 человек Чему равна численность населения и города
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15589200+1400000=1989200 нас. ответ 1989200 численность насиления
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