Ручкой пишит или пишет?
Русский язык
Ручкой пишит или пишет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ручкой пишет )еще можно пишут
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