Проверьте орфограммы словосочетаний 6 застелешь постель, выстелим дорожки плиткой, расстилается снежный ковёр, устелешь пол коврами, расстелет скатерть, настелем пол на кухне.

Гость: Гость:

Застелешь постель,выстелим дорожки плиткой,расстилается снежный ковер,устелишь пол коврами,расстелит скатерть,настелим пол на кухне.Орфограмма в корнях -стил-стел-,если есть суффикс -а-,то в корне пишется -и-; а ес нет суффикса пишется -е-.