Проверьте орфограммы словосочетаний 6 застелешь постель, выстелим дорожки плиткой, расстилается снежный ковёр, устелешь пол коврами, расстелет скатерть, настелем пол на кухне.
Русский язык
Проверьте орфограммы словосочетаний 6 застелешь постель, выстелим дорожки плиткой, расстилается снежный ковёр, устелешь пол коврами, расстелет скатерть, настелем пол на кухне.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Застелешь постель,выстелим дорожки плиткой,расстилается снежный ковер,устелишь пол коврами,расстелит скатерть,настелим пол на кухне.Орфограмма в корнях -стил-стел-,если есть суффикс -а-,то в корне пишется -и-; а ес нет суффикса пишется -е-.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вырази в указанных единицах измерения 90 000 см в квадрате = м в квадрате 40 004 г = кг = г 5900 м = см 100670 кг = т=ц=кг 360023 см =км=м=дм=см
Алгебра
Является ли равенство k2+t2=(k+t)2−2ktтождеством? Докажи. После тождественных преобраз??ваний в правой части получится выражение: Вывод: равенств...