Сколько будет 4 м в квадрате сколько будет дм в квадрате?
Математика
Сколько будет 4 м в квадрате сколько будет дм в квадрате?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*4= 16 м, 16 м = 16*10= 160дм. 1 м =10 дм
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