Укажите слово, образованное суффиксальным способом а) Приход в) Отлет д) Лед е) Ледник

Русский язык
Укажите слово, образованное суффиксальным способом а) Приход в) Отлет д) Лед е) Ледник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ будет под буквой е) ледник
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