Укажите слово, образованное суффиксальным способом а) Приход в) Отлет д) Лед е) Ледник
Русский язык
Укажите слово, образованное суффиксальным способом а) Приход в) Отлет д) Лед е) Ледник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ будет под буквой е) ледник
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