Настя убирает комнату на 10 мин быстрее, чем Оля. Сколько минут девочки будут убира??ь вместе, если Оля убирает за 30 мин.?
Математика
Настя убирает комнату на 10 мин быстрее, чем Оля. Сколько минут девочки будут убира??ь вместе, если Оля убирает за 30 мин.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30-10=20(м)-скорость Насти. 2)30+20=50(м) Ответ:За 50 минут
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