Прочитай.Выпиши глаголы с пропущенной буквой гласного в окончании.Вставь пропущенные буквы, обозначь орфограмму. Неподалёку от воды наход_м мы небольшой глинистый обрывчик,напира_м мешочек глины и возвраща_мся к палатке.Черве...

Литература

Прочитай.Выпиши глаголы с пропущенной буквой гласного в окончании.Вставь пропущенные буквы, обозначь орфограмму. Неподалёку от воды наход_м мы небольшой глинистый обрывчик,напира_м мешочек глины и возвраща_мся к палатке.Червей мы перемешива_м с глиняным тестом и леп_м пироги.Потом мы леп_м пироги с кашей - с перловкой и с гречкой. Закончив стряпать,мы отход_м вниз по течения и спуска_мся к воде между ивовыми кустиками.Теперь мы одни.Видны только ивовые кустики,трава под ногами и тёмная,дымящаяся вода.Даже друг друга нам видно плохо - такой сильный туман. (По Ю. Коринцу) Помогите! Мне очень срочно надо. Я буду вам очень блогадарен

Автор: Гость