Глаголы в настоящим в в будуйщим времени. мне надо 20 глаголов.
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Глаголы в настоящим в в будуйщим времени. мне надо 20 глаголов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеваю, умываю,люблю, пишу, приклеиваю,леплю,крашу,слушаю, грустю,рассматриваю надену, умою, полюблю,напишу, приклею,прилеплю, накрашу,послушаю,погрустю,порассматриваю
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