Спасибо страх, что ты есть Прочитай историю про Вику. Вика очень боится змей. Она в??его один раз видела ужа и очень его испугалась. Когда она лепила из пластилина свой страх, он получился длинный, извивающийся, с желтым глазко...

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Спасибо страх, что ты есть Прочитай историю про Вику. Вика очень боится змей. Она в??его один раз видела ужа и очень его испугалась. Когда она лепила из пластилина свой страх, он получился длинный, извивающийся, с желтым глазком на голове и открытой пастью. Вика спросила у него: "Для чего ты меня пугаешь? Ты хочешь, чтобы я была внимательнее к тому, что ползает у меня под ногами? Я сейчас пойду к маме и спрошу у нее, какие бы¬вают змеи и могут ли они причинить мне вред. Я буду осторожна, когда играю летом на улице. Особенно там, где много травы и влажно, на солнцепеке, куда любят, особенно весной, выползать погреться змеи. Наверное, мама мне расскажет еще много интересного, а может быть, мы почитаем с ней вместе книжку о змеях. Спасибо тебе, страх, что ты охраняешь меня от опасностей, от того, чего я еще не знаю". Задание: Подумайте какие страхи у вас есть и напишите мини эссе - 5-6 предложения На тему "Спасибо страх, что ты есть" МОЙ СТРАХ : СТРАХ ТЕМНОТЫ

Автор: Гость