ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ В 1 класс Николай Рубцов пошел 1 сентебря 1943 года.А родился он 3 января 1936 года.Вычисли,сколько ему было полных лет и месяцев? Зарание Спасибо

Математика

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ В 1 класс Николай Рубцов пошел 1 сентебря 1943 года.А родился он 3 января 1936 года.Вычисли,сколько ему было полных лет и месяцев? Зарание Спасибо

Автор: Гость