ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ В 1 класс Николай Рубцов пошел 1 сентебря 1943 года.А родился он 3 января 1936 года.Вычисли,сколько ему было полных лет и месяцев? Зарание Спасибо

Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ В 1 класс Николай Рубцов пошел 1 сентебря 1943 года.А родился он 3 января 1936 года.Вычисли,сколько ему было полных лет и месяцев? Зарание Спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 августа 1943 года ему было 7лет и7 мес.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай.Выпиши глаголы с пропущенной буквой гласного в окончании.Вставь пропущенные буквы, обозначь орфограмму. Неподалёку от воды наход_м мы н...
Ответить
Математика
Y+(2700:9)=6*5 решите уравнение правильно (700:а+20)-60=100
Ответить
Русский язык
Глаголы в настоящим в в будуйщим времени. мне надо 20 глаголов.
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста, очень срочно!
Ответить
Другие предметы
Спасибо страх, что ты есть Прочитай историю про Вику. Вика очень боится змей. Она в??его один раз видела ужа и очень его испугалась. Когда она лепи...
Ответить