ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ В 1 класс Николай Рубцов пошел 1 сентебря 1943 года.А родился он 3 января 1936 года.Вычисли,сколько ему было полных лет и месяцев? Зарание Спасибо
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ В 1 класс Николай Рубцов пошел 1 сентебря 1943 года.А родился он 3 января 1936 года.Вычисли,сколько ему было полных лет и месяцев? Зарание Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 августа 1943 года ему было 7лет и7 мес.
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