Натуральное число А при делении на 7 даёт в остатке 1, число В при делении на 7 даёт в остатке3 . Какой остаток при делении на 7 даёт число 2А + 3В?

Алгебра
Натуральное число А при делении на 7 даёт в остатке 1, число В при делении на 7 даёт в остатке3 . Какой остаток при делении на 7 даёт число 2А + 3В?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если подставить,то.. допустим а=50,то 50:7=7(ост.1) допустим в=31,то 31:7=4(ост.3) 2•50+3•31=100+93=193 193:7=27(ост.4) Ответ:число 7 при делении на число 193 даёт остаток 4.
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