Натуральное число А при делении на 7 даёт в остатке 1, число В при делении на 7 даёт в остатке3 . Какой остаток при делении на 7 даёт число 2А + 3В?

Алгебра

Натуральное число А при делении на 7 даёт в остатке 1, число В при делении на 7 даёт в остатке3 . Какой остаток при делении на 7 даёт число 2А + 3В?

Автор: Гость