найдите длинну волны света , энергия кванта которого равна 3.6*10 в -19 степени Дж

Гость: Гость:

E=h*v E-энергия h-постоянная планка, которая равна 4.136*10^(-15) v-частота v=c/l c-скорость света l-длина волны E=(h*c)/l l=E/(h*c) l= 3.6*10^(-19) / (4.136*10^(-15)*3*10^8) l=3000 м Ответ: 3000м или 3км Надеюсь, помог Вам