найдите длинну волны света , энергия кванта которого равна 3.6*10 в -19 степени Дж

Физика
найдите длинну волны света , энергия кванта которого равна 3.6*10 в -19 степени Дж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E=h*v E-энергия h-постоянная планка, которая равна 4.136*10^(-15) v-частота v=c/l c-скорость света l-длина волны   E=(h*c)/l l=E/(h*c) l= 3.6*10^(-19) / (4.136*10^(-15)*3*10^8) l=3000 м   Ответ: 3000м  или  3км   Надеюсь, помог Вам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
,
Ответить
Геометрия
АВ и АС хорды окружности. угол ВАС=70°, дуга АВ=120°. найти градусную меру дуги АС
Ответить
Биология
Пользуясь таблицей генетического кода,опредилите,какие аминокислоты кодируются триплетами ЦАТ,ТТГ,ГАТ.
Ответить
Математика
(18sin40`cos40`)/sin80`   (6sin116`cos116`)/sin80`
Ответить
Алгебра
4cosx * cos(п/3 - х) * cos(п/3 + х) = cos3x
Ответить