Найдите третью сторону треугольника ABC, учитывая, что AB=3, AC=5, угол A=120 градусов
Математика
Найдите третью сторону треугольника ABC, учитывая, что AB=3, AC=5, угол A=120 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме косинусов: ВС²=АВ²+АС²-2*АВ*ВС*cosA BC²=3²+5²-2*3*5*cos120⁰ BC²=9+25-30*(-0,5) BC²=49 BC=7
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