какой скоростью должен обладать шар, катящийся без скольжения, чтобы подняться по наклонной плоскости, составляющей с горизонтом угол 30 градусов, на высоту 2м, если сила трения равна 0.2 силы давления шара на плоскость? чему р...

Физика
какой скоростью должен обладать шар, катящийся без скольжения, чтобы подняться по наклонной плоскости, составляющей с горизонтом угол 30 градусов, на высоту 2м, если сила трения равна 0.2 силы давления шара на плоскость? чему равно время подъема?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть масса шара m; Тогда вес - mg Сопротивление 0.2mg Получаем - ma=mgsin A+0.2 mg=(0.5+0.2)mg=0.7mg a=0.7g Высота 2 метра, тогда длин горки -L=H/sin A=2/0.5=4 L=vt-at^2/2 0=v-at; t=v/a; L=v^2/a-v^2/2a=v^2/2a; v^2=2aL=1.4gL=1.4*10*4=56 v=|56|=2|14| t=|2aL|/a=|2L/a|=|2L/0.7g|=2*4/0.7*10=8/7
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