Если рассадить учеников по 1 за парту, то 4 ученика останутся без парты. если посадить за парту по 2 человека, то 1 парта останется свободной. Сколько парт в классе
Математика
Если рассадить учеников по 1 за парту, то 4 ученика останутся без парты. если посадить за парту по 2 человека, то 1 парта останется свободной. Сколько парт в классе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x*1+4=X*2-1 X=3 ПАРТЫ 3+4=7 3*2-1=7 ответ 7
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