Если рассадить учеников по 1 за парту, то 4 ученика останутся без парты. если посадить за парту по 2 человека, то 1 парта останется свободной. Сколько парт в классе

Математика

Если рассадить учеников по 1 за парту, то 4 ученика останутся без парты. если посадить за парту по 2 человека, то 1 парта останется свободной. Сколько парт в классе

Автор: Гость