тележка,масса которой 50кг,движеться в горизонтальном направлении со скоростью2м/с.С тележки соскакивает человек со скоростью 4м/с относительно тележки в направлении,противоположном ее движению.Масса человека 100кг.Какова скоро...

Физика
тележка,масса которой 50кг,движеться в горизонтальном направлении со скоростью2м/с.С тележки соскакивает человек со скоростью 4м/с относительно тележки в направлении,противоположном ее движению.Масса человека 100кг.Какова скорость тележки после того,как человек с нее спрыгнул?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p1+p2 = const Закон сохранения импульса. или m1v1+m2v2 = const, р1 = (50 + 100) * 2 = 150 * 2 = 300 (кг*м/с) - до взаимодействия. 50 * v - 100 * 4 = 300; 50 * v - 400 = 300; 50 * v = 700; v = 14 (м/с)
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