тележка,масса которой 50кг,движеться в горизонтальном направлении со скоростью2м/с.С тележки соскакивает человек со скоростью 4м/с относительно тележки в направлении,противоположном ее движению.Масса человека 100кг.Какова скоро...

Физика

тележка,масса которой 50кг,движеться в горизонтальном направлении со скоростью2м/с.С тележки соскакивает человек со скоростью 4м/с относительно тележки в направлении,противоположном ее движению.Масса человека 100кг.Какова скорость тележки после того,как человек с нее спрыгнул?

Автор: Гость